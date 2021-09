Villeurbanne Villeurbanne Rhône, Villeurbanne Centenaire du Théâtre National Populaire : le TNP a 101 ans ! Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Villeurbanne

Centenaire du Théâtre National Populaire : le TNP a 101 ans ! Villeurbanne, 9 septembre 2021, Villeurbanne. Centenaire du Théâtre National Populaire : le TNP a 101 ans ! 2021-09-09 – 2021-09-12

Villeurbanne Rhône Villeurbanne Rhône « C’est très curieux d’être jeune quand on est vieux. » Ce mot du philosophe Edgar Morin nous a semblé de mise pour ouvrir ce Centenaire. billetterie@tnp-villeurbanne.com +33 4 78 03 30 00 http://www.tnp-villeurbanne.com/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Villeurbanne Adresse Ville Villeurbanne lieuville 45.76561#4.8797