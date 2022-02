Centenaire du Territoire de Belfort Belfort, 11 mars 2022, Belfort.

Centenaire du Territoire de Belfort Belfort

2022-03-11 – 2022-12-31

Belfort Territoire-de-Belfort

En 2022, le Département du Territoire de Belfort fête son centenaire. Plus jeune département de France, les autres départements ayant fêté leurs 230 ans en 2020, le Territoire de Belfort célébrera cet anniversaire en proposant de nombreux événements et festivités à compter du 11 mars. L’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir l’histoire singulière d’un département aux multiples facettes et de faire rayonner le Territoire du Lion au-delà de nos frontières.

Les grands événements tels que les Eurockéennes valoriseront le centenaire à leur façon, mais de nombreux autres ont été mis en place pour l’occasion :

LES FLÂNERIES DU CENTENAIRE du 12 Juillet au 23 Août

FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE à la Citadelle de Belfort et au Fort des Basses Perches du 22 au 24 juillet

GRAND SPECTACLE SON ET LUMIÈRE « CONFLUENCE »sur le site du Malsaucy le 10 Septembre.

Plus d’informations sur https://www.centenaire90.fr/

centenaire@territoiredebelfort.fr +33 3 84 90 90 90 https://www.centenaire90.fr/

Belfort

