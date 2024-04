Centenaire du Ruban de Provence Place du Marché Rognonas, samedi 18 mai 2024.

Centenaire du Ruban de Provence au Centre culturel.

Le Ruban de Provence fête ses 100 ans avec un diner spectacle au Centre culturel Samedi 18 Mai à 20h. Payant. Sur réservation.



Spectacle avec les groupes de Grassau en Allemagne GTEV d’Hochplattner Allemagne, de Tatry en Pologne, des Fardelets du Forez Loire et du Ruban de Provence.



Le Dimanche 19 Mai, Hommage à Mlle Duret suivi d’un défilé dans Rognonas de tous les groupes à 11h.



L’après-midi, les différents groupes animeront la place du Marché.

Pendant le week-end, profitez d’un marché artisanal et d’activités ludiques pour les enfants, y compris des arènes gonflables le Dimanche, ainsi que des casques virtuels.

Une buvette et une restauration seront disponibles sur place. .

Place du Marché Centre Culturel de Rognonas

Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

