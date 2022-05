CENTENAIRE DU MONUMENT-OSSUAIRE DE LA HAUTE CHEVAUCHEE Lachalade Lachalade Catégories d’évènement: 55120

Lachalade 55120 Lachalade Le comité commémoratif de l’Argonne organise les célébrations du centenaire du Monument-Ossuaire de la Haute Chevauchée et du Comité Commémoratif de l’Argonne les 25 et 26 juin 2022 sur la Haute Chevauchée.

Programme du samedi 25 juin 2022

– 14h00 : bénédiction religieuse du Monument-Ossuaire de la Haute Chevauchée par Monseigneur Gusching, Évêque de Verdun

– 15h00 : Assemblée générale du Comité Commémoratif de l’Argonne à Le Neufour (salle communale)

– 16h00 : Conférence “L’histoire du Comité Commémoratif de l’Argonne par Mikaël Embry à Le Neufour (salle communale)

– 17h15 : Cérémonie en hommage aux Garibaldiens à Lachalade (Monument des Garibaldiens)

– 18h00 : Spectacle “Que sont devenues les fleurs” par la compagnie Légend’Airs dans l’église abbatiale de Lachalade

– 20h00 : Dîner des adhérents (adulte : 30€) Programme du 26 juin 2022

– 09h30 : Cérémonie du Centenaire du Monument-Ossuaire de la Haute Chevauchée et du Comité Commémoratif de l’Argonne

-12h30 : Déjeuner du Centenaire (adulte : 40€)

– 16h00 : Conférence "Argonne, 1914-1918. Retour sur 4 années de guerre" par Nicolas Czuback à Vienne le Château (Le Tulipier)

