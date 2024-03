Centenaire du monument aux morts Place du 8 mai 1945 Lormont, lundi 27 mai 2024.

Centenaire du monument aux morts Commémoration du Centenaire du monument aux morts. Lundi 27 mai, 18h00 Place du 8 mai 1945

Place du 8 mai 1945, à 18h.

Place du 8 mai 1945, 33310 Lormont, Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Téléphone: 05 56 33 00 95, Email: relations.publiques@lormont.fr, Site web: http://lormont.fr

