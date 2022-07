Centenaire du Grand Prix Automobile 1922 Innenheim, 17 juillet 2022, Innenheim.

Centenaire du Grand Prix Automobile 1922

rue du Stade Innenheim Bas-Rhin

2022-07-17 – 2022-07-17

Découvrez l’histoire d’une des plus grandes courses internationales de motocycles et d’automobiles qui s’est déroulée près de Strasbourg en Alsace il y a 100 ans, sur le circuit

triangulaire de Duppigheim => Entzheim => Innenheim => Duttlenheim. Plus de 20 000 spectateurs y ont participé jadis dans les tribunes publiques édifiées spécialement en face d’une batterie d’écuries mécaniques. Une organisation titanesque avec toutes les infrastructures techniques et d’intendance nécessaires pour cet évènement exceptionnel, installé en Alsace, tout juste redevenue Française après la Première Guerre mondiale !

L’attraction centrale de la journée est un défilé d’anciens Motocycles et Automobiles de collections qui vont circuler dans les cinq communes de Duppigheim-Entzheim-Blaesheim-Innenheim-Duttlenheim le dimanche 17 juillet entre 11h et 15h, en cortège sur route publique ouverte.

A partir de 19h, soirée fête nationale avec bal champêtre, défilé aux lanternes et feu d’artifice organisés par le Comité de gestion.

