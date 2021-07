Centenaire des Mines de Charbon: les Films Salle des Fêtes,rue de Venage 53970 Montigné le Brillant, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Montigné-le-Brillant.

Centenaire des Mines de Charbon: les Films

le dimanche 19 septembre à Salle des Fêtes, rue de Venage 53970 Montigné le Brillant

**Quatre vidéos** pour raconter cette parenthèse ouvrière dans l’histoire de deux petites communes voisines jusqu’alors rurales et agricoles. 1. Chronologie et situation des mines de charbon ( 10h et 14h30) 2. L’ importance du charbon dans l’ économie mayennaise de l’époque (10h30 et 15h) 3. La vie à la mine : les hommes, le travail (11h et 15h30) 4. La vie des familles des mineurs (11h30 et 16h15) durée : 4 fois 20 à 30 mn. projection en salle sur écran cinéma

Quatre vidéos pour raconter cette parenthèse ouvrière dans l’histoire de deux petites communes voisines jusqu’alors rurales et agricoles infos sur udallhuisserie.wordpress.com.

Salle des Fêtes,rue de Venage 53970 Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant Mayenne



2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00