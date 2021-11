Huppy Huppy salle communale Huppy, Somme Centenaire de Lucien CARON Huppy salle communale Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Centenaire de Lucien CARON Huppy salle communale, 5 mars 2022, Huppy. Centenaire de Lucien CARON

du samedi 5 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à Huppy salle communale

Centenaire. L’organisation est en cours. Prochainement le descriptf du contenu de l’événement paraitra. Nom du ou des spectacles dates et horaires. Organisation d’une exposition et spectacle de Marionnettes. Huppy salle communale rue de l’église Huppy Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T17:00:00;2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T17:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T17:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T17:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T17:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T17:00:00

