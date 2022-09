Centenaire de l’inauguration de la Nécropole Nationale du Silberloch Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Centenaire de l'inauguration de la Nécropole Nationale du Silberloch

Lieu-dit Vieil Armand Wattwiller Haut-Rhin

2022-10-01 14:30:00

Haut-Rhin Le 1er octobre marque le centenaire de l’inauguration de la Nécropole Nationale du Silberloch au Hartmannswillerkopf. à cette occasion, une journée d’étude exceptionnelle autour de la question des sépultures de la Premiêre Guerre mondiale et la gestion des corps des victimes de conflits est proposée sur le site. Au programme : une table ronde autour de la question du devenir des corps des tués de la Grande Guerre, en particulier sur le site du Hartmannswillerkopf avec deux intervenants, une archéo-anthropologue et un guide, et une visite commentée de la Nécropole Nationale du Silberloch. Journée exceptionnelle autour de la question des victimes de la Grande Guerre à l’occasion du centenaire de l’inauguration de la Nécropole Nationale du Silberloch. +33 9 71 00 88 77 Wattwiller

