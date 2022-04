Centenaire de l’Harmonie de Hunspach Hunspach Hunspach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-07-09

Durant tout un week-end, le village célèbrera le centenaire de l'Harmonie de Hunspach ! À cette occasion, une soirée musicale de gala (payante, sur réservation) est organisée le samedi soir. Venez écouter les "Hunspacher" puis Berthold Schick und seine Allgäu 6 tout en profitant d'un repas traditionnel (assiette alsacienne). Les festivités se poursuivent le dimanche avec un apéritif concert des Surburjer Harzwuet. L'après-midi, place à la musique de la Vogesia de Cleebourg, des Wasgaumusikanten et des fameux Rhinwagges. Animations gratuites. Restauration midi et soir (rouleau spätzle, salade alsacienne, tarte flambée, knack, grillade, dessert).

