Argoules Somme Argoules En 2022, l’abbaye de Valloires fête son centenaire ! Rendez-vous les 2 et 3 juillet !

Partons à la rencontre de Thérèse PAPILLON, infirmière hors du commun, qui a su accomplir son rêve : Sauver de nombreux enfants d’un fléau sanitaire : la tuberculose.

De nombreuses activités vous seront proposées.

