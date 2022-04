Centenaire de la station balnéaire Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Centenaire de la station balnéaire Hauteville-sur-Mer, 23 juillet 2022, Hauteville-sur-Mer. Centenaire de la station balnéaire Hauteville-sur-Mer

2022-07-23 – 2022-07-25

Hauteville-sur-Mer Manche C'est sur le thème des années folles que les associations locales organisent le centenaire de la station balnéaire de Hauteville-sur-Mer. – Samedi 23 juillet au soir : concert jazzy place de Normandie et restauration. Danse en tenue des années folles vivement encouragée ! – Dimanche 24 juillet : exposition de voitures anciennes et de jeux de pétanque de collection place des Robans / Partie de tennis époque 1930 à 13h et partie de foot années 30 / Bains de mer en tenue des années 30 durant l'après-midi / Livres sur les années folles exposés à la bibliothèque / Exposition à la Galerie Hautaise de tableaux style années folles réalisés par les artistes hautais. – Lundi 25 juillet à 20h30 : conférence sur les années folles au cinéma de la plage par Marc-Alphonse Forget, président de la société d'archéologie et d'histoire de la Manche.

Hauteville-sur-Mer Manche