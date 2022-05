Centenaire de la Place Carnégie Tergnier, 16 mai 2022, Tergnier.

Centenaire de la Place Carnégie Tergnier

2022-05-16 – 2022-05-16

Tergnier Aisne

La Place Carnégie fête ses 100 ans !

À cette occasion, la ville de Tergnier organise un bal sur le thème des années folles le samedi 9 juillet.

Vous souhaitez y participer? Alors venez apprendre à danser le Charleston, le Fox-Trot, le tango…

Les ateliers d’initiations se dérouleront à la Salle Proudhon, située rue Pierre Proudhon à Tergnier les lundis : 16 et 30 mai ; 13 et 27 juin et le 4 juillet de 18h à 20h.

Informations au 03 23 57 11 27 ou sur le site internet https://www.ville-tergnier.fr

La Place Carnégie fête ses 100 ans !

À cette occasion, la ville de Tergnier organise un bal sur le thème des années folles le samedi 9 juillet.

Vous souhaitez y participer? Alors venez apprendre à danser le Charleston, le Fox-Trot, le tango…

Les ateliers d’initiations se dérouleront à la Salle Proudhon, située rue Pierre Proudhon à Tergnier les lundis : 16 et 30 mai ; 13 et 27 juin et le 4 juillet de 18h à 20h.

Informations au 03 23 57 11 27 ou sur le site internet https://www.ville-tergnier.fr

+33 3 23 57 11 27 https://www.ville-tergnier.fr/

La Place Carnégie fête ses 100 ans !

À cette occasion, la ville de Tergnier organise un bal sur le thème des années folles le samedi 9 juillet.

Vous souhaitez y participer? Alors venez apprendre à danser le Charleston, le Fox-Trot, le tango…

Les ateliers d’initiations se dérouleront à la Salle Proudhon, située rue Pierre Proudhon à Tergnier les lundis : 16 et 30 mai ; 13 et 27 juin et le 4 juillet de 18h à 20h.

Informations au 03 23 57 11 27 ou sur le site internet https://www.ville-tergnier.fr

Ville de Tergnier

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-05-06 par