du jeudi 14 avril au vendredi 15 avril à Gare de La Rochelle

Débuté en juillet 2020, le réaménagement de la gare et de ses abords s’achèvera au second semestre 2022. Un temps nécessaire pour en faire le centre névralgique de la mobilité durable de l’Agglomération de La Rochelle. Autour du monument historique de la gare, chef d’œuvre d’architecture, se construisent un nouveau parvis pour se déplacer en douceur, conçu par les Ateliers LION et une passerelle ouvrant de nouveaux horizons, dessinée par l’architecte Marc Mimram.

Gratuit. Visite uniquement sur inscription (contacter Margot au service Action Culturelle de la Ville : 05 46 51 11 50). Limité à 15 personnes par visite. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation.

CENTRE VILLE – Présentation du projet par Vincent Paillard, Responsable du secteur “Grands Projets” à la Communauté d’Agglomération. Gare de La Rochelle Place Pierre Semard, 17000 La Rochelle La Rochelle Tasdon Charente-Maritime

2022-04-14T17:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T18:00:00

