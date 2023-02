Centenaire de la Cidrerie Le Père Mahieu Bricquebosq Bricquebosq Catégories d’Évènement: Bricquebosq

Centenaire de la Cidrerie Le Père Mahieu, 22 juillet 2023, Bricquebosq

2023-07-22 10:00:00 – 2023-07-22 18:00:00

la Cidrerie Le Père Mahieu fête ses 100 ans le samedi 22 Juillet 2023. Nombreuses animations: atelier fabrication de pain, visite de la cidrerie et vergers en tracteur-mobil, Show live de Graphe de Blesea, lapinodrome, agility, Histoires et contes, exposition, concert des Lady-stealer à 16h. Restauration sur place (réservation conseillée). contact@leperemahieu.com +33 2 33 93 03 79 http://www.leperemahieu.com/

