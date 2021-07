Neuve-Maison Neuve-Maison Aisne, Neuve-Maison Centenaire de la bénédiction des cloches Neuve-Maison Neuve-Maison Catégories d’évènement: Aisne

Neuve-Maison Aisne Neuve-Maison Audition d’Orgue par Antoine THOMAS, titulaire des orgues de Saint-Pierre-de-Vaise et de l’Annonciation de Lyon. En plus de l’audition de 17h :

– de 10h00 à 12h00 : sonneries, carillons et visites commentées

