Centenaire de Georges Brassens 2021-10-16 18:30:00

Sainte-Thorette Cher

Michel Grange viendra interpréter un florilège des chansons de Georges Brassens

