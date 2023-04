La Traversée Transatlantique – Le voyage soutenable à l’horizon 2030/50 Centech Montréal Catégories d’Évènement: Agglomération de Montréal

Le Jeudi 25 Mai 2023, Le Studio Montréal vous convie à une rencontre matinale, de 8 à 10h, au cœur de l'écosystème du Centech, pour la présentation finale des projets prospectifs de nos étudiants designers. Une occasion exceptionnelle de fédérer les acteurs incontournables de l'innovation résiliente du Québec et de France. Et de motiver de futures initiatives inspirées des solutions créatives de la prochaine génération de designers. La collaboration France-Québec, comme toutes relations intercontinentales, se heurte à l'empreinte environnementale d'une mobilité transatlantique quasi incontournable. Ces déplacements, qu'ils soient professionnels ou personnels, nous obligent à questionner notre impact et nos besoins, au regard d'une transition écologique qui jour après jour s'impose. Pour soutenir une relance durable, des solutions nouvelles doivent émerger. Comment permettre la traversée de l'Atlantique de manière soutenable et désirable, à l'horizon 2030-2050 ? Les étudiants en maîtrise du Studio Montréal, encadrés par deux experts en mobilité durable, mènent depuis janvier 2023 un projet prospectif visant à faire émerger des solutions innovantes, souhaitables et réalistes à ce défi multisectoriel. De l'avion, aux transports maritimes, du tourisme à l'évolution des modes de travail, nos designers pluridisciplinaires s'attellent à traduire de nouvelles opportunités de mobilité et services en de remarquables concepts et scénarios concrets.

innovation design Jason Chapron – Le Studio Montréal

