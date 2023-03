Démo Day Consortium québécois des incubateurs High-tech Centech, 19 avril 2023, Montréal.

L’un des enjeux principaux pour les startups en phase de démarrage est la commercialisation de leurs produits notamment à l’extérieur du Québec.

En mettant en commun son réseau d’affaires, le consortium québécois des incubateurs high-tech souhaite, à travers ce démo day, donner une plus grande visibilité et ouvrir des portes aux jeunes pousses québécoises prometteuses oeuvrant en technologies de la santé, en manufacturier innovant et en technologies numériques et immersives.

Une trentaine de startups pitcheront devant des investisseurs et de grands acteurs québécois et français présents au Québec. Notre partenaire, la Banque Nationale, mobilisera également ses clients dans les secteurs ciblés.

Le déroulé de l’évènement sera le suivant:

16h à 16h15: Mot de Bienvenue

16h15 à 17h15: Pitch des startups (1 salle par thématique)

17h30 à 18h: Allocution et remise des prix dans chaque catégorie après le vote du public

18h à 20h: Cocktail de réseautage

Centech 1000 rue Saint Jacques Montréal H3C 6M8 Agglomération de Montréal Québec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T22:00:00+02:00 – 2023-04-20T02:00:00+02:00

technologies de la santé manufacturier innovant