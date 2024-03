Centaures et Centauresses Galerie Anne Clergue Arles, jeudi 28 mars 2024.

Anne Clergue Galerie est heureuse de présenter le travail de Karine Rougier et Bernardo Aja, à travers l’exposition Centaures et Centauresses, un ensemble d’aquarelles et temperas de Karine Rougier et de photographies de Bernardo Aja.

L’univers onirique qui lie les deux artistes se retrouve dans la représentation des mythes les plus anciens entre Vénus et le Centaure. Un dialogue entre les dieux qui nous offre un voyage en poésie entre sacré et profane. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 17:00:00

fin : 2024-03-28 21:00:00

Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur anneclergue@gmail.com

