Cent mètres papillon

2023-01-04 20:00:00 – 2023-01-04 15 15 EUR Durée 1h Une plongée à la fois drôle et impitoyable dans le monde du sport qui résonne avec le récit d'une passion de jeunesse, le parcours d'un jeune homme en quête de sensations, d'intensité et de vertiges. Cent mètres Paillon est une création théâtrale, pour un acteur, seul en scène. C'est l'expérience du nageur de haut niveau qui nourrit le texte. Il raconte le parcours de Larie, un jeune garçon qui se passionne pour la natation. L'apprentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, son rapport avec l'eau, l'entrainement et ses violences, la compétition et l'étrangeté de ses rituels, les courses, les défaites, les remises en question, le chant des sirènes…

