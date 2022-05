Cent ans de chansons microb’scopiques Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Cent ans de chansons microb’scopiques Arbois, 11 juin 2022, Arbois. Cent ans de chansons microb’scopiques Maison Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois

2022-06-11 – 2022-06-11 Maison Pasteur 83 Rue de Courcelles

Arbois Jura Samedi 11 juin de 15h à 17h30 et de 19h30 à 21h

et dimanche 12 juin de 15h à 17h30 spectacle de la Compagnie Ab Ovo avec son orgue de barbarie. Samedi 11 juin de 15h à 17h30 et de 19h30 à 21h

et dimanche 12 juin de 15h à 17h30 spectacle de la Compagnie Ab Ovo avec son orgue de barbarie. Maison Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Maison Pasteur 83 Rue de Courcelles Ville Arbois lieuville Maison Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Cent ans de chansons microb’scopiques Arbois 2022-06-11 was last modified: by Cent ans de chansons microb’scopiques Arbois Arbois 11 juin 2022 Arbois Jura

Arbois Jura