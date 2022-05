Censure et violence de l’image Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Censure et violence de l'image

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le vendredi 3 juin à 15:30

En 2018, sous la pression d’associations de défense des animaux, Adel Abdessemed doit retirer de son exposition au Musée d’Art Contemporain de Lyon l’œuvre « Printemps » simulant, au son d’un enregistrement de volière affolée, la combustion de poulets. Alors que cette œuvre avait pu être montrée sans heurts en 2013, la violence de l’image n’est aujourd’hui plus acceptable, même s’il s’agit à travers elle d’accuser la violence réelle, notamment celle infligée aux animaux. Se pose alors une question : comment dénoncer la violence si, même feinte, nous ne sommes plus capables de la regarder ? _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:30:00 2022-06-03T16:30:00

