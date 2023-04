RAID’ENSEMBLE Cenon sur vienne Cenon-sur-Vienne Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne

RAID’ENSEMBLE Cenon sur vienne, 18 juin 2023, Cenon-sur-Vienne. RAID’ENSEMBLE Dimanche 18 juin, 08h00 Cenon sur vienne sur inscription : www.raidensemble.fr ; 10 € par participant 4ème édition du Raid’ensemble.

Une raid qui se veut convivial et sans classement.

Par équipe de 2 ou 3 avec au moins 1 adulte et un enfant et/ou une personne avec un handicap psychique.

Inscription et renseignements disponibles sur le site : www.raidensemble.fr

2023-06-18T08:00:00+02:00 – 2023-06-18T13:00:00+02:00

