MONDE PARALLÈLE • Compagnie Née d’un doute Mercredi 26 juillet, 11h00 CENON, Rendez-vous Place Garmendia GRATUIT sans réservation

Arpentages en béton

Entre danse, performance et arts circassiens, Monde Parallèle est l’adaptation audacieuse du roman graphique éponyme de Clément Charbonnier-Bouet. Une histoire de lignes, de paysages rugueux, de fragilité de l’être humain, au milieu des murs de pierre et de béton armé.

Dans des présences, des disparitions, des soubresauts, en hauteur ou à ras du sol, les artistes redessinent les bords de la ville. Leur marche donne l’impression de distordre le temps, d’anesthésier les pensées, de combler des vides. Elle tisse surtout des liens forts avec le spectateur installé au centre du dispositif, qui écoute ce spectacle au casque et est lui aussi invité à se mouvoir.

Dans l’espace public ainsi transformé en une scène aux contours mouvants, une circassienne, un comédien, une plasticienne et un musicien nous entraînent dans une aventure artistique hors du commun.

Auteure / circassienne : Camille Fauchier • Comédien : Jérôme Benest • Scénographie live / plasticienne : Eléonore Josso • Musicien live / créateur sonore : Soslan Cavadore • Régie technique : Fanny Véron en alternance avec Laëtitia Vieceli • Accompagnement à la dramaturgie et la mise en corps : Laëtitia Andrieu, Cyrielle Bloy, Céline Kerrec • Scénographie et construction : Hannah Daugreilh et Benoît Chesnel

Photo : Jérôme Raphose

☀️ MERCREDI 26.07 À 11H

☀️ CENON Rendez-vous place Garmendia 33151 Cenon

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 50 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation annulée > Annulation confirmée le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Née d’un doute

Dernier Monde Parallèle à Bordeaux le 28.07

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

©Jérôme Raphose