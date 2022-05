Spectacle : Tramp et l’Amour (Adultes, Festival de théâtre L’Autre Rive) Espace Simone Signoret CENON Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Spectacle : Tramp et l’Amour (Adultes, Festival de théâtre L’Autre Rive) Espace Simone Signoret CENON, 28 mars 2020 18:00, Cenon. Samedi 28 mars 2020, 18h00 Sur place 10€ / 5€ réduit https://www.spectacles.carrefour.fr/place-theatre-humour/theatre-contemporain/tramp-et-l-amour-conf-burlesque-m8UXWX.htm?seanceId=d28e8430c0a82815865d167a9bc96a03, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/theatre-contemporain-tramp-et-l-amour-conf-burlesque-man8uxwx-lt.htm, 0556863843, ocac@culture-cenon.fr Spectacle humouristique proposé par la Cie du Léon : une conférence burlesque par un improbable conférencier ! Dans le cadre du festival de théâtre L’Autre Rive du 27 au 29 mars à Cenon. Pièce de théâtre pour un public adulte, dans le cadre du Festival de Théâtre L’Autre Rive, 5ème édition, qui se tient à Cenon (Bordeaux, rive droite) du 27 au 29 mars 2020. Proposée par la Cie du Léon. . De quoi parle cette pièce ? Un spectacle de clown nouveau concentré sur l’histoire des I Fratelli Lehman, un couple de banquiers et de financiers dont les capacités et les compétences les ont rendus célèbres. Apparemment, ils ont tout: des voitures rapides, de beaux secrétaires, des bureaux luxueux, un style de vie somptueux. Cependant, un jour leur fortune est anéantie en quelques minutes après un plongeon désastreux du marché boursier. Des richesses à la misère, ils doivent maintenant transformer leur échec en opportunité et gravir de nouveau la montagne du succès. Un spectacle sur l’argent, la cupidité et l’amour raconté avec le langage du clown et de la comédie physique avec presque aucune interaction verbale. Une exploration excentrique d’un thème universel qui, d’une manière ou d’une autre, touche la vie de chaque être humain sur cette planète. . Y aller : Espace Simone Signoret (Cenon) Tram A, arrêt Mairie de Cenon (2 min à pied) . Tarif : Tarif plein : 10€ Tarif réduit (en recherche d’emploi, étudiants, adhérents ocac) : 5€ Pass festival : 30€ . Billeterie : sur place, en ligne ou en magasin : Fnac spectacle, carrefour spectacles . Plus d’infos : Centre Culturel Palmer : ocac@culture-cenon.fr / 05 56 86 38 43 Espace Simone Signoret (Cenon) : 05 47 30 50 43 Espace Simone Signoret CENON 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon 33150 Cenon Gironde samedi 28 mars 2020 – 18h00 à 19h00

