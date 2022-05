Spectacle : Ce que deviennent les choses (+12 ans, Festival de théâtre l’Autre Rive) Espace Simone Signoret CENON, 28 mars 2020 16:30, Cenon.

Samedi 28 mars 2020, 16h30 Sur place 10€ / 5€ réduit 0556863843, ocac@culture-cenon.fr, https://www.spectacles.carrefour.fr, https://www.fnacspectacles.com

Spectacle humouristique de théâtre dans le cadre du Festival de théâtre l’Autre Rive organisé à Cenon du 27 au 29 mars 2020.

Pièce de théâtre pour un public adulte (16 ans et +), dans le cadre du Festival de Théâtre L’Autre Rive, 5ème édition, qui se tient à Cenon (Bordeaux, rive droite) du 27 au 29 mars 2020.

45min, proposée par la Cie Dès demain.

De quoi parle cette pièce ?

Par une belle journée, Léon et Basile, deux frères jumeaux, se retrouvent pour leur promenade quotidienne. Le premier est invalide sur fauteuil roulant, le second se rend disponible pour lui et veille à ce qu’il ne manque de rien. Leur relation alterne entre complicité touchante et désaccord fraternel. La retenue de l’un et l’insistance de l’autre font de cette rencontre un temps chargé de tendresse et de tension palpable.

Parfois le ton est chaleureux et parfois un seul geste suffit à faire éclater le conflit latent. Cette routine se brise suite à un désaccord de trop, ils décident de mettre fin à la mascarade depuis trop longtemps installée. Ils nous révéleront leurs vrai nature pour nous faire basculer dans une réalité bien différente … !!!

Y aller :

Espace Simone Signoret (Cenon)

Tram A, arrêt Mairie de Cenon (2 min à pied)

Tarif :

Tarif plein : 10€

Tarif réduit (en recherche d’emploi, étudiants, adhérents ocac) : 5€

Pass festival : 30€

Billeterie sur place, en ligne ou en magasin : Fnac spectacle, carrefour spectacles ou Francebillet.com

Plus d’infos :

Centre Culturel Palmer : ocac@culture-cenon.fr / 05 56 86 38 43

Espace Simone Signoret (Cenon) : 05 47 30 50 43

Espace Simone Signoret CENON 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon 33150 Cenon Gironde

