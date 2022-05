Les Rendez-Vous de L’Autre Rive 2/3 (Théâtre) Espace Simone Signoret CENON Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Les Rendez-Vous de L’Autre Rive 2/3 (Théâtre) Espace Simone Signoret CENON, 5 décembre 2020 16:00, Cenon. Samedi 5 décembre 2020, 16h00, 20h30 Sur place Spectacle tout public : 10€ | spectacle jeune public : 5€ | Tarif réduit (Étudiants/chômeurs/adhérents OCAC) : 5€ | Pass 6 spectacles : 30€ ocac@culture-cenon.fr, 0556863843, https://www.facebook.com/events/307971863581539, https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-chateau-palmer 1 festival de théâtre reporté, ça donne 3 samedis, 3 soirées dédiées au théâtre, 2 spectacles par soirées ! Bienvenue au Rendez-vous de l’Autre Rive, du théâtre émergent et créatif pour tous ! En raison de la situation de crise sanitaire due au Covid-19, nous avons été contraints d’annuler le festival qui aurait du avoir lieu du 27 au 29 mars 2020. Ainsi reporté, cette année, la 5ème édition du festival de théâtre l’Autre Rive se fera sous la forme de “Rendez-Vous” sur 3 samedis : le 7 novembre, le 5 décembre et le 9 janvier ! Programmation détaillée des 3 samedis avec teaser et résumé de chaque spectacle sur : par ici ! PROGRAMMATION SAMEDI 05 DECEMBRE : ► 16h00 : ” Mon corps n’en fait qu’à sa tête ” de la Cie Nord Théâtre

Durée : 45 min || Public : à partir de 4 ans

C’est l’histoire d’une femme dont le corps lui joue des tours. Son nez part en vacances sans elle, d’autres oreilles lui poussent pendant la nuit, ses cheveux parlent et tombent amoureux de ceux du voisin…. ► 20h30 : ” The Lehman Brothers ” de la Cie Tom Corradini Theatro

Durée : 1h00 || Public : adulte

Une comédie gestuelle basée sur l’histoire vraie de 2 frères banquiers italiens. Un spectacle sur l’argent, la cupidité et l’amour raconté avec le langage du clown ! RETROUVEZ AUSSI LE SAMEDI 09/01/21 :

► ” Mue ” de la Cie Les EnPap’Liées

Durée : 40 min || Public : à partir de 3 ans

► ” Souvenirs de Nez Crochus ” de la Cie La Naine Rouge

Durée : 50 min || Public : à partir de 8 ans

Pour + d’infos sur notre site internet ! BILLETTERIE :

– sur place au Centre Culturel ou à l’Espace Simone Signoret

– En ligne sur https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-chateau-palmer (bientôt disponible)

-En ligne sur FNAC spectacles, Carrefour spectacles (bientôt disponible) TARIFS

Tarif spectacles tout public : 10€

Tarif spectacles jeune public : 5€

Tarif réduit (Étudiants / chômeurs / adhérents OCAC) : 5€

Pass 6 spectacles : 30€

RENSEIGNEMENTS :

Pour obtenir des informations, merci de contacter ou :

– l’OCAC : ocac@culture-cenon.fr ou au 05.56.86.38.43

l'OCAC : ocac@culture-cenon.fr ou au 05.56.86.38.43

– l'Espace Simone Signoret où auront lieu les représentations (rue Carnot à Cenon, accès par le tram A / arrêt Mairie de Cenon, ou en appelant le 05 47 30 50 43)

samedi 5 décembre 2020 – 20h30 à 21h30

