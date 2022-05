Festival de théâtre L’Autre Rive, 5ème opus Espace Simone Signoret CENON Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Festival de théâtre L’Autre Rive, 5ème opus Espace Simone Signoret CENON, 27 mars 2020 19:30, Cenon. 27 – 29 mars 2020 Sur place 10€ / 5€ – places disponibles en ligne 0556863843, ocac@culture-cenon.fr, https://www.fnacspectacles.com, https://www.francebillet.com, https://www.spectacles.carrefour.fr 6 compagnie de théâtre, 6 spectacles à Cenon dans le cadre du festival ! Pour tous les âges, des thématiques et des styles variés, qui vous feront bien rire ! Ouverture du rideau et révélation du programme de la 5e édition du Festival de théâtre L’Autre Rive ! Nous vous invitons à venir découvrir les six compagnies qui se représenteront les 27, 28 et 29 mars 2020. Du théâtre sous toutes ses formes et surtout pour tous les goûts et tous les âges ! . Teaser : . PROGRAMMATION : VENDREDI 27/03 : * 19h30 : Inauguration à l’Espace Simone Signoret CENON en présence de Patrick Swale, président du Centre Culturel Château Palmer, du maire de Cenon, et du parrain du festival Jean-Marie Broucaret. *20h30 : “I Fratelli Lehman” de la Cie Tom Corradini Teatro (60min, public adulte) SAMEDI 28/03 : * 16h30 : “Ce que deviennent les choses” de la Cie Dès Demain (45min, + de 12 ans) * 18h00 : “Tramp et l’Amour, une conférence burlesque” de la Cie du Léon (60min, public adulte) * 20h00 : “Mon corps n’en fait qu’à sa tête” de la Cie Nord Théâtre (45min, à partir de 4 ans) DIMANCHE 29/03 : * 15h30 : “Mue” de la Compagnie Empapliées (40min, à partir de 3 ans) * 17h : “Souvenirs de nez crochus” du collectif La Naine Rouge . Résumés des spectacles sur notre site internet . RÉSERVATIONS : Fnac spectacles, Carrefour spectacles ou Francebillets.com . RENSEIGNEMENTS : Pour obtenir des informations, merci de contacter ou : – l’OCAC : ocac@culture-cenon.fr ou au 05.56.86.38.43 ou sur le site internet – l’Espace Simone Signoret où auront lieu les représentations (rue Carnot à Cenon, accès par le tram A / arrêt Mairie de Cenon, ou en appelant le 05 47 30 50 43) . TARIFS Tarif plein et spectacles adultes : 10€ Tarif spectacles jeunes public : 5€ Tarif réduit (Étudiants / chômeurs / adhérents OCAC) : 5€ Pass festival : 30€ Espace Simone Signoret CENON 1 Avenue Carnot, 33150 Cenon 33150 Cenon Gironde vendredi 27 mars 2020 – 19h30 à 22h00

samedi 28 mars 2020 – 16h30 à 22h00

dimanche 29 mars 2020 – 15h30 à 18h30

