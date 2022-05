Stage de Kizomba / avec Alys et Amadou centre culturel chateau palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Stage de Kizomba / avec Alys et Amadou centre culturel chateau palmer, 25 janvier 2020 14:30, Cenon. 25 et 26 janvier 2020 Sur place Inscriptions via le feuillet central du programme et auprès de l’OCAC https://www.facebook.com/events/522972901884986/, 0782451583, ocac@culture-cenon.fr, http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf Stage de danse de kizomba avec la Kizomba Flow Academy Stage de danse intensif tous niveaux avec Alys & Amadou de la Kizomba FLOW Academy – Amadou & Alys. https://www.kizombaflowacademy.com/ Avec cette danse sensuelle et envoutante et de par leurs parcours respectifs, ils allient technique, musicalité, grâce et sensualité. Ainsi, ils développent un style fluide et unique avec mot d’ordre : FLOW ! Tarifs & horaires : Le samedi et/ou le dimanche de 14h30 à 17h30 1 journée : 30€ // 2 jours : 50€ ► Renseignements & inscriptions ◄ 05.56.86.38.43 / 07.82.45.15.83 ou ocac@culture-cenon.fr Le programme et feuillet d’inscription : http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf centre culturel chateau palmer rue aristide briand, 33150, cenon, france 33150 Cenon Gironde samedi 25 janvier 2020 – 14h30 à 17h30

dimanche 26 janvier 2020 – 14h30 à 17h30

Détails Heure : 14:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu centre culturel chateau palmer Adresse rue aristide briand, 33150, cenon, france Ville Cenon lieuville centre culturel chateau palmer Cenon Departement Gironde

Stage de Kizomba / avec Alys et Amadou centre culturel chateau palmer 2020-01-25

