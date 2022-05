Stage de danse classique / Gilbert mayer et Nicole Cavallin centre culturel chateau palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Stage de danse classique / Gilbert mayer et Nicole Cavallin centre culturel chateau palmer, 18 janvier 2020 10:30, Cenon. 18 et 19 janvier 2020 Sur place Inscriptions via le feuillet central de la plaquette en ligne, retoruner à l’OCAC. Paiement en chèque et en espèces ocac@culture-cenon.fr, 0782451583, http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf Stage de danse classique avec des danseurs Stage de danse classique avec 2 danseurs professionnels proposé dans le cadre du Mois de la Danse 2020 : SAMEDI 18 JANVIER : NICOLE CAVALLIN – de 10h30 à 12h00 : Débutants / élémentaire (9-12 ans) – de 13h30 à 14h30 : Initiation (6-8 ans) GILBERT MAYER – de 14h30 à 16h00 : Moyens – de 16h à 17h : Techniques de pointes – de 17h00 à 18h30 : Avancés DIMANCHE 19 JANVIER : NICOLE CAVALLIN – de 10h30 à 12h00 : Débutants / élémentaire (9-12 ans) – de 12h00 à 13h00 : Initiation à l’apprentissage des pointes GILBERT MAYER – de 12h00 à 13h30 : Avancés – de 14h à 15h : Initiation (6-8 ans) – de 15h à 16h30 : Moyens – de 16h30 à 17h30 : Techniques de pointes Gilbert Mayer débute en 1948 à l’école de Danse et a fait toute sa carrière à l’Opéra de Paris et poursuit sa carrière internationale en représentant l’École Française dans le monde. Nicole Cavallin débute sa carrière de danseuse en 1959, danse à l’Opéra de Paris puis devient professeure à l’École du ballet de l’Opéra de Paris. Spécialisée dans l’enseignement destiné aux enfants (éveil, bases, cours de style et techniques de pointes,…), elle s’est forgée une solide réputation et dispense des cours de pédagogie pour la formation des jeunes élèves. Tarifs : Cenonais > cours d’1h00 = 13€ || cours d’1h30 = 18€ Extérieurs > cours d’1h00 = 15€ || cours d’1h30 = 21€ ► Renseignements & inscriptions ◄ 05.56.86.38.43 / 07.82.45.15.83 ou ocac@culture-cenon.fr → Plaquette et feuillet d’inscription : http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf centre culturel chateau palmer rue aristide briand, 33150, cenon, france 33150 Cenon Gironde samedi 18 janvier 2020 – 10h30 à 17h30

