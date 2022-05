Stage de danse classique / Diane LeFloch et Neven Ritmanic centre culturel chateau palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Stage de danse classique / Diane LeFloch et Neven Ritmanic centre culturel chateau palmer, 8 février 2020 10:30, Cenon. 8 et 9 février 2020 Sur place Sur inscriptions (via le feuillet central du programme pdf) puis auprès de l’OCAC. Paiement par chèque ou espèces. http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf, ocac@culture-cenon.fr Stage de danse classique à Cenon dans le cadre du Mois de la Danse 2020 Diane LeFloch est première danseuse à l’opéra national de Bordeaux depuis 2015. Elle a été plusieurs fois récompensée (ex : Médaille d’Or et Grand Prix de la Ville au Concours International de Danse de Grasse) et participe à de nombreux galas en France et à l’étranger. Neven Ritmanic est soliste à l’Opéra national de Bordeaux depuis mai 2018. Depuis 2018, Diane et Neven ont créé la compagnie “B6llet”. Stage le samedi et/ou dimanche – de 10h30 à 12h00 : Classique moyen (9-13 ans) – de 12h00 à 13h30 : Classique supérieur/avacé ( 14 ans et +) – de 13h30 à 14h30 : Étude de Don Quichotte acte3 – de 14h30 à 15h30 : Stretching Tarifs : Cours d’1h00 – 10€ Forfait 4 cours – 60€ (2x/jour) Cours d’1h30 – 17€ Forfait 6 cours – 72€ (3x/jour) Danseur pro – 13€ Forfait 8 cours – 80€ ( 4x/jour) ► Renseignements & inscriptions ◄ 05 56 86 38 43 ou ocac@culture-cenon.fr → programme et fiche d’inscription : ici ! centre culturel chateau palmer rue aristide briand, 33150, cenon, france 33150 Cenon Gironde samedi 8 février 2020 – 10h30 à 15h30

dimanche 9 février 2020 – 10h30 à 15h30

Détails Heure : 10:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu centre culturel chateau palmer Adresse rue aristide briand, 33150, cenon, france Ville Cenon lieuville centre culturel chateau palmer Cenon Departement Gironde

centre culturel chateau palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Stage de danse classique / Diane LeFloch et Neven Ritmanic centre culturel chateau palmer 2020-02-08 was last modified: by Stage de danse classique / Diane LeFloch et Neven Ritmanic centre culturel chateau palmer centre culturel chateau palmer 8 février 2020 10:30 Cenon Centre Culturel Château Palmer Cenon

Cenon Gironde