Stage de danse Afro – intenfif / avec Maymouna centre culturel chateau palmer, 1 février 2020 10:30, Cenon. 1 et 2 février 2020 Sur place Inscriptions via le formulaire papier central dans le programme. 50€ pour les 2 jours. Paiement par chèque ou espèce ocac@culture-cenon.fr, 0782451583, http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf Stage de danse afro intenfif avec Maymouna à Cenon Stage de danse afro avec Maymouna, danseuse chorégraphe professionnelle pour la compagnie de danse urbaine qu’elle fonde avec son frère Résurrection Crew (Page Officielle) (Lille). Naturellement fédératrice, elle sait adapter sa pédagogie à chaque danseur (tous niveaux, tout âge) et consacre son énergie à véhiculer des valeurs de plaisir, de partage, de rigueur et ouverture d’esprit de par la danse. Evènement Facebook par ici Tarifs & horaires : Le samedi de 14h30 à 17h00 : Training technique sur les bases Le dimanche de 14h30 à 17h00 : Travail chorégraphique et technique → 2 jours : 50€ ► Renseignements & inscriptions ◄ 05.56.86.38.43 / 07.82.45.15.83 ou ocac@culture-cenon.fr Le programme et le feuillet d’inscription : http://www.culture-cenon.fr/wp-content/uploads/2019/12/livret-mois-deladanse-2020.pdf centre culturel chateau palmer rue aristide briand, 33150, cenon, france 33150 Cenon Gironde samedi 1er février 2020 – 10h30 à 17h00

dimanche 2 février 2020 – 10h30 à 17h00

