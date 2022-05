Exposition Arts et énergies renouvelables centre culturel chateau palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Exposition Arts et énergies renouvelables centre culturel chateau palmer, 4 novembre 2019 09:00, Cenon. 4 novembre – 13 décembre 2019 Sur place Entrée libre et gratuite https://www.facebook.com/events/2833465800010628/ Exposition mélant art et solaire qui ouvre des pistes de réflexions sur l’utilisation du solaire dans nos mode de consommation et notre vie de tous les jours, tout autant que le recyclage intelligent. EXPOSITION // ARTS ET ENERGIES RENOUVELABLES // DU 4 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2019 Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », l’artiste Kamel Ghabte décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau regard : le numérique peut-il accompagner à sauver la planète ? Créateur, bricoleur et rêveur, il imagine des secondes vies à de nombreux objets bien trop vite oubliés. « Agissons pour la sauvegarde, la protection et l’embellissement de notre monde et de notre humanité » explique-t-il. L’essentiel de son travail est ainsi basé sur le reconditionnement et la recherche de solutions alternatives en termes de consommation d’énergie pour ses créations. Il tente également de susciter chez le spectateur une émotion, une (re)connexion peut-être avec l’art et la nature. Responsable des échanges artistiques, du numérique et de la technique informatique pour l’association UNISPHERES (partenaire de l’exposition), l’artiste nous parle de son inspiration : « Mon espace proche, les objets qui m’entourent m’ont amené à me demander: comment un objet banal peut devenir œuvre. Des objets de mon enfance à mes outils de travail : comment donner peau neuve et sensible à un objet considéré dépassé ? ». EXPOSITION – Du 4 novembre au 13 décembre 2019 au Centre Culturel Château Palmer Entrée libre et gratuite VERNISSAGE Jeudi 7 novembre à 18h30 au Centre Culturel Château Palmer centre culturel chateau palmer rue aristide briand, 33150, cenon, france 33150 Cenon Gironde lundi 4 novembre 2019 – 09h00 à 19h00

Lieu centre culturel chateau palmer Adresse rue aristide briand, 33150, cenon, france Ville Cenon

Cenon Gironde