7 ème Festival de Capoeira Angola Berimbaus de Guatambu 2020 centre culturel chateau palmer, 13 novembre 2020 19:00, Cenon. 13 – 15 novembre 2020 Sur place 35€ la journée / 70€ le weekend berimbausdeguatambu@hotmail.com Festival de Capoeira (pratique artistique africano-brésilienne) à Bordeaux proposant diverses activités au public. (Re)Découvrez cette pratique culturelle brésilienne et pratiquez la famille ! L’Association Berimbaus de Guatambu (Bordeaux) vous invite tous au notre 7 ème Rencontre de Capoeira Angola les 13,14 et 15 novembre 2020 à Bordeaux / Cenon (France).

Ouvert aux enfants,ado et adultes. Au programme :

– Rodas de capoeira

– cours (mouvements/rythmes), percussion/

– débat,

– Samba de Roda,

– Yoga, repas conviviaux …. Tarifs :

Week-end = 70€

Journée = 35 €

Invités :

Mestre Pedrinho de Caxias : (Bayonne / France)

Terreiro Madinga de Angola ( TMA )

Mestre Chuluca : ( Firenze / Italie )

Grupo de Capoeira Meninos de Angola

Mestre Mico : ( Bordeaux /France )

Mestre Djop : ( Bruxelles / Belgique )

Escola de Capoeira

Contra Mestra Cobra : (Soustons / France)

Terreiro Madinga de Angola ( TMA )

Contra Mestre Pablo: (Paris /France)

Grupo de Capoeira Angola liberdade de Vadiar

Treinel Diogo :(Paris / France )

Associação de Capoeira Lenço de Seda

Eric : Saint-Laurent / Médoc / France

Grupo de Capoeira Sementes do Jogo de Angola Horaires et accès : Vendredi – 13 novembre de 19h à 22h

Au Château Palmer

Rue Aristides Briand- 33150 Cenon

Samedi – 14 novembre de 10h à 19h – Cours + Roda

Soirée brésilienne de 20h a 00h

Au Château Palmer

Rue Aristides Briand- 33150 Cenon

Dimanche – 15 novembre de 10h à 18h – Cours + Roda

Au Château Palmer

Rue Aristides Briand

33150 Cenon

Tram A – ( Direction Floirac Dravemont )

Descendre a arrêt Buttiniere ou Palmer + d’infos :

leur site internet

centre culturel chateau palmer rue aristide briand, 33150, cenon, france 33150 Cenon Gironde vendredi 13 novembre 2020 – 19h00 à 22h00

samedi 14 novembre 2020 – 10h00 à 23h59

dimanche 15 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

