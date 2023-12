Paysage et visage(s) de Palmer et Atelier à l’espace textile avec Alternative Urbaine Bordeaux cenon Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Paysage et visage(s) de Palmer et Atelier à l’espace textile avec Alternative Urbaine Bordeaux cenon Cenon, 13 décembre 2023, Cenon. Paysage et visage(s) de Palmer et Atelier à l’espace textile avec Alternative Urbaine Bordeaux Mercredi 13 décembre, 10h30 cenon Gratuit, sur inscription ...des panoramas surprenants, un secteur associatif dynamique.

De Palmer à la Morlette, suivez les pas de notre éclaireur urbain Wilfrid. Venez marcher sur la colline et prendre de la hauteur… pour découvrir un Palmer méconnu !

La balade sera suivie d’un accueil chaleureux et d’atelier « Création de porte clés à partir de chutes de tissu » à l’espace textile de Cenon. Tout public, inscription sur:

bordeaux.alternative-urbaine.com cenon cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://bordeaux.alternative-urbaine.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T10:30:00+01:00 – 2023-12-13T13:00:00+01:00

