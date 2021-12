Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Cenerentola – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Cenerentola – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue, 8 janvier 2022, Le Bugue. Cenerentola – Retransmission du Metropolitan Opera New York Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

2022-01-08 18:30:00 – 2022-01-08 Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Le Bugue L’association « Confluence des Arts et des Savoirs » vous propose une soirée spéciale : se réjouir avec l’Opéra La Cenerentola de Giochino Rossini et se régaler d’un diner de fêtes. L’adaptation Lyrique de la Cendrillon de Perrault par le librettiste Feretti prend un peu de distance avec le merveilleux trop irrationnel du conte. Il donne même un élan moral à l’ouvrage sous-titré « le triomphe de la bonté ». Ce n’est pas une fée mais Alidoro, un faux mendiant qui remarque la bonté d’Angelina et donne un coup de pouce à son destin. Point de belle-mère acariâtre, mais un odieux beau-père.

Un bracelet remplace la pantoufle de vair car il était inconvenant de montrer une femme nu-pieds sur scène au XIXème siècle. Réservation jusqu’au 24 décembre. L’association « Confluence des Arts et des Savoirs » vous propose une soirée spéciale : se réjouir avec l’Opéra La Cenerentola de Giochino Rossini et se régaler d’un diner de fêtes. L’adaptation Lyrique de la Cendrillon de Perrault par le librettiste Feretti prend un peu de distance avec le merveilleux trop irrationnel du conte. Il donne même un élan moral à l’ouvrage sous-titré « le triomphe de la bonté ». Ce n’est pas une fée mais Alidoro, un faux mendiant qui remarque la bonté d’Angelina et donne un coup de pouce à son destin. Point de belle-mère acariâtre, mais un odieux beau-père.

Un bracelet remplace la pantoufle de vair car il était inconvenant de montrer une femme nu-pieds sur scène au XIXème siècle. Réservation jusqu’au 24 décembre. L’association « Confluence des Arts et des Savoirs » vous propose une soirée spéciale : se réjouir avec l’Opéra La Cenerentola de Giochino Rossini et se régaler d’un diner de fêtes. L’adaptation Lyrique de la Cendrillon de Perrault par le librettiste Feretti prend un peu de distance avec le merveilleux trop irrationnel du conte. Il donne même un élan moral à l’ouvrage sous-titré « le triomphe de la bonté ». Ce n’est pas une fée mais Alidoro, un faux mendiant qui remarque la bonté d’Angelina et donne un coup de pouce à son destin. Point de belle-mère acariâtre, mais un odieux beau-père.

Un bracelet remplace la pantoufle de vair car il était inconvenant de montrer une femme nu-pieds sur scène au XIXème siècle. Réservation jusqu’au 24 décembre. Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Ville Le Bugue lieuville Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue