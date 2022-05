Cendrio en concert à Maison Rouge Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Originaire de St Jean du Gard, Emmanuel Travier se produit en Cévennes !De nombreux villages cévenols accueilleront les concerts de l’artiste où la chanson française sera mise à l’honneur ! *Infos pratiques – Concert à Maison Rouge, st Jean du Gard – Le 5 juin 2022 – A 16h – Gratuit +33 4 66 85 10 48 http://www.cendrio.com/ Droits gérés

