La version de Joël Pommerat allie à merveille modernité et caractéristiques classiques du conte : la très jeune fille culpabilisante, les soeurs fainéantes et accros à leur portable, la belle-mère obsédée par la jeunesse, le père craignant la solitude.

Entrée libre et gratuite. Jauge limitée – Réservation obligatoire par texto au 06 03 48 37 95 ou à lisba@sfr.fr

Les Oraliteurs du collectif L’Isba présentent une adaptation du ” Cendrillon ” de Joël Pommerat – Lecture à 6 voix Espace Ariane Quartier de Griffeuille Place Gustave Ferrie 13200 Arles Arles Griffeuille Bouches-du-Rhône

