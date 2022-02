CENDRILLON | Théâtre Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

CENDRILLON | Théâtre

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars à Espace Béraire

Un spectacle tantôt déjanté et hilarant, tantôt poétique et cruel qui surprend et interroge. Un thème central : l’incapacité d’une très jeune fille à surmonter le décès de sa mère. Théâtre de La Rive. De Joël POMMERAT/ Mise en scène : Erika BOCKEM A partir de 8 ans.

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €

Cette adaptation contemporaine reprend tous les éléments du conte populaire avec modernité et originalité. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T18:00:00

