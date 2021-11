Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Cendrillon – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Cendrillon – Retransmission du Metropolitan Opera New York Le Bugue, 1 janvier 2022, Le Bugue. Cendrillon – Retransmission du Metropolitan Opera New York Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

2022-01-01 18:30:00 – 2022-01-01 Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Le Bugue Les retransmissions du Metropolitan Opera recommencent pour la saison 2021/2022 !

Laissez la musique vous transporter et vivez de vibrantes émotions de la scène à l’écran, en directe de New-York dans votre salle au Bugue. Cette retransmission du MET vous présente : “Cendrillon”, composé par Jules Massenet.

Cette année, célébrez la nouvelle année à New York ! Présenté dans la mise en scène délicieusement fantasque de Laurent Pelly et en version abrégée, l’opéra de Massenet d’après le célèbre conte de Perrault offrira une pause féérique au lendemain du réveillon. Pendant l’entracte, une assiette garnie est proposée au prix de 8€ (vin compris). Réservations obligatoires par contact mail ou par téléphone.

Pass sanitaire obligatoire à l’entrée de la salle. ©Metropolitan opera

