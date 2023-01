CENDRILLON Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Aude

Port-la-Nouvelle

CENDRILLON Port-la-Nouvelle, 14 avril 2023, Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle. CENDRILLON 60 Quai du Port Port-la-Nouvelle Aude

2023-04-14 20:00:00 – 2023-04-14 Port-la-Nouvelle

Aude Port-la-Nouvelle 10 10 EUR Joël Pommerat – Camille de La Guillonnière Sandra, une jeune fille pleine d’imagination, est frappée d’un grand malheur : sa mère décède des suites d’une grave maladie. Alors que son père se remarie et qu’entrent en jeu une belle-mère orgueilleuse et ses deux filles insupportables, Sandra s’efforce de ne jamais oublier sa mère, au point de se punir à chaque manquement et d’accepter bien volontiers les tâches ménagères dont on l’accable. L’histoire nous est familière, et pourtant… ! Dans cette réécriture de Cendrillon, la bonne fée essaie d’arrêter de fumer, les deux soeurs sont accrochées à leur téléphone, et la belle-mère loue une voiture de luxe pour se rendre au bal du roi. Avec humour et poésie, Joël Pommerat aborde l’épineuse question du deuil, encore tabou dans nos sociétés. Le metteur en scène Camille de La Guillonnière propose une version tout terrain de ce texte devenu célèbre, portée par de jeunes comédiens à l’énergie bouillonnante.

Une façon de revenir à l’essence du théâtre : un théâtre de troupe, joyeux et itinérant, pour apporter une réponse lumineuse aux peurs de notre temps. Port-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Port-la-Nouvelle Autres Lieu Port-la-Nouvelle Adresse 60 Quai du Port Port-la-Nouvelle Aude Ville Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle lieuville Port-la-Nouvelle Departement Aude

Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-la-nouvelle-port-la-nouvelle/

CENDRILLON Port-la-Nouvelle 2023-04-14 was last modified: by CENDRILLON Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle 14 avril 2023 60 Quai du Port Port-la-Nouvelle Aude Aude Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle, Aude

Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Aude