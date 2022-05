Cendrillon ou presque

2022-06-26 15:00:00 – 2022-06-26 10 10 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Une comédie absurde dans laquelle les personnages se rebellent contre des repères qui leurs semblent dépassés… Comment l’auteur peut-il tolérer une telle révolution ? Avec les ateliers théâtre ados

Mise en scène Vanessa Rothkegel – Durée 45mn

dernière mise à jour : 2022-05-02

