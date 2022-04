Cendrillon – Opéra cinéma le majestic, 7 avril 2022, Montmorillon.

**Enchanter son époque. Telle pourrait avoir été la volonté de** **Jules Massenet en mettant en musique le récit de Charles Per-** **rault. Avec Cendrillon, le compositeur livre une œuvre parmi ses plus séduisantes, qui dif-fère des autres adaptations lyriques du conte. La malicieuse Lucette et les femmes qui l’entourent dictent à l’œuvre sa tonalité, dont les nombreuses nuances valident les mots de Claude Debussy qui voyait en Massenet « l’historien musical de l’âme féminine ». Pour l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris de Cendrillon, Mariame Clément joue avec la féerie du mythe et réfléchit à la nature profonde des personnages, tout en les affranchissant de leurs étroits costumes et souliers.** **2h40, 1 entracte de 30 mn – en direct de l’Opéra Bastille, en VF sous-titré en français. Tarif Réduit :15€,**

Tarif normal : 16 €, Scolaires et moins de 16 ans : 12 €.

Cinéma Majestic en partenariat avec l’Opéra de Paris

cinéma le majestic 52 Bd de Strasbourg, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne



2022-04-07T19:15:00 2022-04-07T23:30:00