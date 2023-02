Cendrillon L’ESPACE DE FORGES, 11 février 2023, FORGES LES EAUX.

Cendrillon L’ESPACE DE FORGES. Un spectacle à la date du 2023-03-26 (2023-02-11 au ) 14:00. Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

L’ASSOCIATION THEATRES EN DRACENIE (R-2021-007084-2021-06-04) PRESENTE CE SPECTACLE CENDRILLON De Joël Pommerat – Cie Louis Brouillard Accueillir un spectacle de Joël Pommerat est toujours un événement exceptionnel pour un théâtre et le public, d’autant plus quand il s’agit de son chef d’œuvre créé il y a 12 ans que le public ovationne de longues minutes. Ici c’est une Cendrillon comme vous ne l’avez jamais lu, vu ou entendu ! En virtuose de l’art théâtral, Joël Pommerat explore avec maestria les rapports ambigus entre les personnages et évoque la douleur de la mort dans un clair-obscur vibrant d’émotion. Pinocchio, Le Petit Chaperon rouge, Cendrillon… Joël Pommerat revisite les contes de Perrault et des frères Grimm de sa plume magique, de son jeu entre dit et non-dit, sans jamais simplifier ou édulcorer les versions originelles. Sans atténuer ni la violence ou la méchanceté, la noirceur ou la douleur, ni la perversité sous tendue. En malaxant les mots et en détricotant les sentiments (la mort de la mère de Cendrillon est la source de son récit), il révèle la face cachée du conte si gentil en apparence et prend ses distances… Son histoire parle de désir, « le désir de vie, opposé à son absence », dans une mise en scène aux images sculptées, aux lumières oniriques. Ici la maison est de verre et le soulier verni ! Auréolé de prix et de récompenses depuis sa création en 2011, le spectacle est aujourd’hui recréé par Joël Pommerat à l’occasion de l’entrée de sa pièce au répertoire de sa Compagnie Louis Brouillard.PMR : 0494505959 Joël Pommerat

Votre billet est ici

L’ESPACE DE FORGES FORGES LES EAUX RUE FRANCIS FER Seine-Maritime

L’ASSOCIATION THEATRES EN DRACENIE (R-2021-007084-2021-06-04) PRESENTE CE SPECTACLE

CENDRILLON

De Joël Pommerat – Cie Louis Brouillard

Accueillir un spectacle de Joël Pommerat est toujours un événement exceptionnel pour un théâtre et le public, d’autant plus quand il s’agit de son chef d’œuvre créé il y a 12 ans que le public ovationne de longues minutes. Ici c’est une Cendrillon comme vous ne l’avez jamais lu, vu ou entendu ! En virtuose de l’art théâtral, Joël Pommerat explore avec maestria les rapports ambigus entre les personnages et évoque la douleur de la mort dans un clair-obscur vibrant d’émotion. Pinocchio, Le Petit Chaperon rouge, Cendrillon… Joël Pommerat revisite les contes de Perrault et des frères Grimm de sa plume magique, de son jeu entre dit et non-dit, sans jamais simplifier ou édulcorer les versions originelles. Sans atténuer ni la violence ou la méchanceté, la noirceur ou la douleur, ni la perversité sous tendue. En malaxant les mots et en détricotant les sentiments (la mort de la mère de Cendrillon est la source de son récit), il révèle la face cachée du conte si gentil en apparence et prend ses distances… Son histoire parle de désir, « le désir de vie, opposé à son absence », dans une mise en scène aux images sculptées, aux lumières oniriques. Ici la maison est de verre et le soulier verni ! Auréolé de prix et de récompenses depuis sa création en 2011, le spectacle est aujourd’hui recréé par Joël Pommerat à l’occasion de l’entrée de sa pièce au répertoire de sa Compagnie Louis Brouillard.

PMR : 0494505959

. EUR19.0 19.0 euros

Votre billet est ici