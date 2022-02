Cendrillon – de Joël Pommerat – La Fausse Compagnie Scène du Lapin Vert La Montagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations :Samedi 26 février 2022 à 20h30Dimanche 27 février 2022 à 15h00

Horaire : 15:00 17:00

8 € / 5 € réduitCarte 5 entrées : 30 €Réservations : almlapinvert@free.fr – 07 49 27 72 44 Représentations :Samedi 26 février 2022 à 20h30Dimanche 27 février 2022 à 15h00 Je crois que des fois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête, on sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Pour écrire Cendrillon, la recette est simple : il faut une mère qui meurt au début de l'histoire, un père qui se remarie avec une belle-mère acariâtre, deux sœurs capricieuses, un prince qui se languit de sa solitude, un roi à la recherche d'une chaussure égarée, une fée aux pouvoirs magiques… Mais tous ces ingrédients ne font pas un conte moderne… Par La Fausse Compagnie (Les Herbiers) Mise en scène : Christophe Sauvion Durée : 2h Scène du Lapin Vert

