par la Compagnie du Lundi. Au chevet de sa mère mourante, Sandra a entendu ces mots terribles : « Ma chérie, tant que tu penseras à moi, je ne mourrai pas tout à fait.. » . Sandra essaie, mais, parfois, elle oublie plus de cinq minutes de penser à sa mère et elle se sent coupable. Alors quand son père songe à se remarier avec une femme qui a deux filles, elle accepte volontiers les tourments que lui inflige sa nouvelle « famille » comme un juste châtiment. Sandra-Cendrillon trouvera sur sa route une fée très spéciale, un jeune Prince à sauver et la magie de la vie. Une version à la fois drôle et cruelle du conte bien connu, .

8€, 5€* Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:50:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:50:00;2021-11-21T16:30:00 2021-11-21T17:50:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Adresse 59650. Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq