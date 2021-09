Cendrillon de Joël Pommerat Espace Jean Guichard, 19 septembre 2021, Cholet.

Cendrillon de Joël Pommerat

Espace Jean Guichard, le dimanche 19 septembre à 15:00

### _Vous le verrez, pour les histoires les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes._ La narratrice dans Cendrillon Mise en scène **Camille de La Guillonnière** Avec : Chloé Chazé (Sandra), Amélie Etasse (la belle-mère), Lise Quet (la fée et la sœur grande), Aude Pons (la narratrice et la mère), Mathieu Ricard (le père et le roi), Clément Séjourné (le prince et la sœur petite). Création lumière : Julie Duquenoÿ, réalisation des costumes : Marion Foare, régie lumière : Johanna Boyer-Dilolo. Editeur : Actes Sud Spectacle tout public accessible dès l’âge de 9 ans Durée du spectacle : 1h40 **RESUME** « Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas tout à fait. » Voilà le message qu’une toute jeune fille comprend de sa mère mourante. Erreur ! Mais Sandra tente de se construire et d’entrer dans le monde des adultes avec cet ultime murmure comme ligne de conduite. Le réel s’impose : son père décide de se remarier… Entrent alors en scène l’orgueilleuse belle-mère, épouvantée par l’idée de vieillir, et ses deux filles, adolescentes faignantes, téléphones collés à l’oreille. Grâce à son imagination débordante et à sa bonne fée cynique et déjantée, Sandra va affronter la vie avec ce qu’elle recèle de découvertes, d’aspirations, d’espoirs et de rêves…

Prix libre au choix des spectateurs : 3€, 6€ ou 10€.

Humour… Cruauté… Émotion. Cette lumineuse réinvention du mythe de Cendrillon nous questionne avec délicatesse et poésie sur la mort, la vérité et évidemment l’amour.

Espace Jean Guichard 9 rue de Saint Melaine 49300 Cholet



