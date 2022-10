Cendrillon Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Châteaurenard EUR Le Grand Ballet de Kiev vous offre une somptueuse production dans la pure tradition du ballet classique et vous transporte dans l’univers merveilleux de Cendrillon.



Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, sur l’envoûtante musique de Prokofiev, garde tout son pouvoir d’enchantement. Il fait merveille avec les brillants solistes et le superbe corps de ballet du célèbre Grand ballet de Kiev. Un régal pour les yeux et le cœur, du bonbon pour les petits comme pour les grands.



Ballet en 3 actes.

Musique de Prokofiev.

Cendrillon – Grand ballet de Kiev à la Salle de l'Etoile. http://www.etoile-chateaurenard.com/ Espace culturel et festif de l'Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

