Cendrillon au Lucernaire Le Lucernaire Paris, 6 décembre 2023, Paris. Du mercredi 06 décembre 2023 au dimanche 24 mars 2024

Tout public. A partir de 5 ans.

Entre tradition et modernité, Cendrillon se chausse de l’univers manga pour raconter sa véritable histoire. Dans une pauvre chaumière, un artisan vit seul avec sa fille. Il tombe amoureux d’une veuve qui l’emmène loin de chez lui. Cendrillon doit cohabiter avec ses deux méchantes filles qui la persécutent.

Au château, un bal est organisé pour que le prince choisisse sa future femme. Bien que découragée par ses demi-soeurs, Cendrillon, avec la complicité de sa mère réincarnée, s’y rendra. Alors qu’elle danse avec un inconnu, minuit sonne.

En fuyant elle laisse tomber une pantoufle. Le prince recherche alors dans tout son Royaume la jeune fille à qui ira la pantoufle de verre.

Malgré les embûches, rien n'empêchera ces deux âmes de s'aimer. Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

